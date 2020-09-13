شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تحالف قائمة من أجل مصر يعلى المصلحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة مقبلة على عهد يتحالف فيه الجميع من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن البرلمان القادم مهم لأنه سيساعد القيادة السياسية على إعطاء قرارات سليمة وسوف يشرع القوانين التى تساهم فى ذلك، وعلينا جميعا التكاتف فسوف نتفق ونختلف وهذا جزء من العملية الديمقراطية ولكن فى النهاية علينا الاتحاد من أجل الوطن .

وتابع صميدة:" نتمنى أن نرى فى البرلمان المقبل نواب يمكنهم منح ما لديهم من خبرات لخدمة الدولة المصرية، وسوف تكون مصر دولة آمنة بشعبها"، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابى القادم يُلقى عبء كبير على أن تقوم بالشرح وتشجيع المواطنين للخروج والمشاركة فى الانتخابات بكل حرية.

وفى ذات الصدد قال اللواء محمد على، ممثل حزب حماة الوطن: "شرف لى أن أتواجد اليوم وسط هذه الكوكبة السياسية متفقين على شيء واحد وهو " مصر".

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وتابع ما نفعله لصالح مصر، وإن اجتماعنا اليوم وعملنا هو عمل صالح يؤدى لرفعة مصر، والعمل معا من أجل الناحية الاقتصادية والثقافية والناحية العسكرية أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب للإعلان عن تفاصيل الانضمام للقائمة ال كينة من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب إرادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.