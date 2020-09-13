شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسينى: الفترة المقبلة ستشهد اندماج أكثر من حزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الحسينى، المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، إن التجربة الثانية لتشكيل تحالف انتخابى بعد مجلس الشيوخ يجمع معارضة لم تحدث من قبل، وها هى اليوم القائمة الوطنية من أجل مصر يتم تشكيل تحالف للمرة الثانية لخوض انتخابات مجلس النواب، مشيدا بالجهود المبذولة من كافة الأحزاب المشاركة والتى اتفقت على حب الوطن، منها حزب مستقبل وطن.

ولفت الحسينى إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون عليه العديد من المسئوليات، متابعا: "مع كامل الاحترام للمجلس الحالى"، وأن المجلس المقبل سيكون علي دور كبير، وان الفترة المقبلة سيكون هناك اندماج لأكثر من حزب، متمنيا أن يكون هناك تحالف سياسى تحت قبة البرلمان، وأنه فى تحالفات أخرى يكون هناك مزيد من الأحزاب، وان يكون التحالف تحت القبة أكثر تماسكا.

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جاء ذلك خلال اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب للإعلان عن تفاصيل الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.

ويشارك في الاجتماع اشرف رشاد الامين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد ، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي

ويشارك في القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع ، الوفد ، وحماة الوطن، ومصر الحديثة ، المصري الديمقراطي ، وتنسيقية شباب الاحزاب حزب ارادة جيل ، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع.