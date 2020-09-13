شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" عن تشكيل تحالف القائمة الوطنية: نحن أمام مسار ديمقراطى حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى: "هنيئا لمصر بخطوة أولية فى مسار نريد أن نمضى فيه قدما وهو مسار الديمقراطية لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحكيمة لكى نمضى فى مسار الديمقراطية الحقيقى".

وتابع عمر:" منذ عام 1953 مصر كانت تمضى فى نظام الحزب الواحد، وفى غفلة من الزمن حاول حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة الإرهابية أن يسلك هذا المسار، الآن نحن أمام مسار ديمقراطى حقيقى، أن تتجمع هذه الأحزاب لما لها من توجهات وايدولوجيات مختلفة بعد نجاحها فى انتخابات مجلس النواب يؤكد أننا أمام بداية حقيقة لمسار ديمقراطى حقيقى".

واستطرد عمر: "أتمنى أن يكون هذا هو النهج تحت قبة البرلمان بغرفتيه، الشعب المصرى يعلق امال عريضة فى هذه الخطوة الهامة الذى يحلم به الشعب وتريده القيادة السياسية، على ألا يقتصر القبول الذى تشهده على العملية الانتخابية فقط، ولكن يجب أن يمتد تحت القبة أيضا، وسنلتزم كحزب بذلك، وستكون هيئة الحزب البرلمانية ملتزمة بقبول الاخر والفكر الآخر تحت القبة.

وفى ذات الصدد، قال السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية لتشكيل تحالف انتخابى، يؤكد أن الجميع يعلى المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التى يبذلها حزب مستقبل وطن فى هذا الصدد.

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وتابع: "البرلمان المقبل يأتى فى ظروف خاصة تمر بها البلاد حيث سينتقل بمصر من القرن العشرين للقرن الحادى والعشرين على كافة الأصعدة، وسيكون مسئول عن مراجعة كافة القوانين ومع الغرفة التشريعية الثانية سيكون مسئول عن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية، مؤكدا البرلمان سيكون هدية للمصرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من رؤساء الأحزاب للإعلان عن تفاصيل الانضمام للقائمة ال كينة من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب.

ويشارك فى الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وأنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى.

ويشارك فى القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، وتنسيقية شباب الأحزاب، حزب إرادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهورى، الحرية المصرى، حزب التجمع.