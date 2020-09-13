إذاعة صينية: التجارة بين بكين والقاهرة تعكس حيوية التعاون الاقتصادي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - الصين - (أ ش أ)

ذكرت "إذاعة الصين" الدولية، أنه بالرغم من أن وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان له تأثير كبير سلبيًا على التجارة العالمية، إلا أن التجارة بين الصين ومصر تتصاعد عكس الاتجاه، ما يعكس الحيوية والمرونة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضافت "إذاعة الصين" في تقرير اليوم الأحد، أنه بحسب إحصاءات الجمارك الصينية، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر خلال النصف الأول من العام الجاري 692ر6 مليار دولار، بزيادة قدرها 7ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت صادرات الصين إلى مصر 1ر6 مليار دولار، بزيادة 7ر4% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أنه منذ تفشي الوباء، عززت الصين ومصر التجارة الثنائية بنشاط، موضحة أنه بعد تفشي المرض، لم تفرض مصر أي قيود على واردات الصين من السلع، ومن أجل تعزيز وتسهيل التجارة الثنائية، قامت الصين أيضا بالكثير من الأعمال.