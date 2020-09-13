روسيا: نعارض السياسة الأمريكية بشأن إقامة تحالفات ضد الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، معارضة بلاده لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في إقامة تحالفات ضد دول أخرى، من بينها الصين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن لافروف قوله - ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لدعوة واشنطن لدول أخرى لأن تنضم إلى تحالف دولي ضد الصين - "إن روسيا تعتبر ذلك سياسة غريبة عليها، مؤكدا أن موسكو تحاول بناء علاقات ودية مع الجميع دون وضع شروط".
وأضاف "لا روسيا ولا الصين ولا حلفاؤنا يعرضون أبداً على أحد ما أن يكونوا حلفاء ضد شخص ما.. وموسكو تتمتع بثقافة دبلوماسية وسياسية مختلفة تماما".
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