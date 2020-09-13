لافروف: الاتحاد الأوروبي يحاول مواكبة الولايات المتحدة في معاقبة روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الاتحاد الأوروبي يضحي بمصالحه الحيوية من أجل تحقيق الرغبات الآنية في مواكبة الولايات المتحدة في سعيها لمعاقبة روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة تلفزيونية أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد: "للأسف، سلك الاتحاد الأوروبي طريق التضحية بمصالحه الجيواقتصادية والاستراتيجية من أجل إرضاء الرغبات الآنية في عدم التخلف عن الولايات المتحدة، فيما يسمى بمعاقبة روسيا.. لقد اعتدنا على ذلك".

وأضاف "موسكو لا تدعو أبدا دولا أخرى لتأسيس صداقة ضد آخرين، موضحا أن روسيا هي ثقافة دبلوماسية وسياسية مختلفة تماما لا تقبل ذلك".

وتأتي تصريحات لافروف على خلفية تهديدات أوروبية وأمريكية جديدة بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

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