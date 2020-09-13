محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
شارك عدد من طلاب الفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، في أعمال تجميل وتطوير مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها المدينة من تطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات خدمية.
وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الطلاب أبدعوا في توضيح تاريخ شبه جزيرة سيناء، وإبراز التراث السيناوي، والمعالم السياحية، من خلال أطول جدارية على مستوى محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور.
وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر من قبل جامعة حلوان مع المحافظة، لتجميل شوارع المدن، من خلال رسومات مبهجة وتوضح نبذة تاريخية وثقافية لزوار المدينة.
على جانب آخر أعرب الطلاب المشاركون في العمل الفني عن سعادتهم بتواجدهم في محافظة جنوب سيناء، مؤكدين أن المحافظة تتميز بطابع جمالي طبيعي، ما كان له أثر كبير في إبراز هذا الجمال على هيئة جدارية كبيرة بمنطقة الكورنيش.
وأكد الطلاب أن هذه الجدارية تعد من أهم المشروعات العملية التي قاموا بها، لكونها تعبر عن سيناء بطبيعتها، والعادات والتقاليد التي توجد بها، والفلكلور السيناوي الذي يعد من أهم سماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحكي تاريخ التراث السيناوي.. 15 صورة لأطول جدارية في طور سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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