وزيرة الهجرة تستقبل سفير العراق في مصر لبحث التعاون المشترك في ملف المهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مرحبةً بالدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين قوية ومتينة وتضرب بجذورها في عمق التاريخ.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب في ملف المهاجرين.

ولفتت مكرم إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تأتي في إطار التعاون الثلاثي بين الأشقاء، مصر والعراق والأردن، التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعوب الثلاثة.

Advertisements

ورحبت وزيرة الهجرة بتعظيم التعاون الثنائي بين مصر والعراق في ملف الهاجرين والمغتربين، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب السابقة في هذا الملف المهم، مع وزارة الهجرة والمغتربين العراقية، خصوصًا أن العراق لديه عدد كبير من المهاجرين بالخارج؛ بما يسهم في تعزيز سبل التنسيق المشترك؛ لاستعراض التجربة المصرية في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وكيفية الاستفادة من العقول المهاجرة في شتى المجالات من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي استهدفت جذب الخبرات المصرية بالخارج؛ للاسفادة منها في المشروعات القومية، وكذلك برامج الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، التي تهدف إلى تحصينهم من أي أفكار مغلوطة يروج البعض لها بالخارج.

ومن جانبه، قال سفير جمهورية العراق بمصر، إن العلاقات المصرية- العراقية تاريخية وممتدة عبر مختلِف الأزمنة، وتشهد هذه الفترة إعادة إحياء لهذه العلاقات بقيادة الرئيسَين عبد الفتاح السيسي، وبرهم صالح رئيس جمهورية العراق؛ لتعزيز سبل ومسار التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن خلق آفاق التعاون في مجالات جديدة بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وإقرار آليات العمل ذات الصلة بالتعاون الاستراتيجي المصري العراقي الأردني، وفقًا للتكليفات الصادرة عن القمم الثُلاثية التي عقدت بين قادة الدول الثلاث، من أجل تحقيق مصالح شعوبهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وأضاف سفير جمهورية العراق بمصر، أن مصر هي الشقيقة الكبرى، ونتطلع لأن يكون هناك تعاون في ملف الهجرة والمغتربين لتبادل الخبرات مع مصر والاستفادة من تجربة الدولة المصرية في ربط العقول المهاجرة بالوطن والتي أصبحت يحتذى بها خلال هذه الفترة، فللعراق جالية كبيرة بالخارج، ولديها تأثير واسع في المجتمعات الأجنبية التي تعيش بها، كما يمتلك العراق عددًا كبيرًا من الكوادر في مجالات مختلفة؛ خصوصًا الطب والاستثمار، وفي هذه المرحلة يحتاج العراق إلى تضافر جميع جهود أبنائه بالداخل والخارج؛ خصوصًا في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.