ضبط 600 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأحد، مصنعًا في مدينة العبور لإنتاج الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط 629 ألفًا و500 كمامة داخل المصنع جاهزة للتوزيع، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالواقعة، وضبط 629.500 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتشكل خطرا بالغا على الصحة العامة، و90 ألف متر أقمشة و2000 قطعة دعامة بلاستيكية بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.