بعد أن شاهد عصا أوروبا.. الآغا التركي يتراجع للوراء

أردوغان متى شاهد العصا في يدك يتراجع ألف خطوة للوراء، بهذه الجملة عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موقف تركيا في سحب سفينة التنقيب

"أوروك ريس" من المناطق المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط، بعد التهديدات الأوروبية.

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وأكد مغردون، أن أردوغان ما زال صغيرا على اللعب مع الدول الكبري مثل مصر واليونان، قائلين:" لا جديد ، تركيا

متى تشاهد العصا في يدك ، تراجعت ألف خطوة للوراء، هذا الذي يفهمه ارودغان، لانه مازال صغيرًا".

وقال نشطاء،إنه لم يمر 12 ساعة على تصريحات أردوغان العنترية تجاة ماكرون، وقولة إن تركيا ليست ضعيفة، يأمر أردوغان بتراجع سفينة التنقيب "أوروك ريس"، من المنطاق التنازع عليها مع اليونان، خوفًا من عقوبات الإتحاد الاوروبي

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ولفت آخرون، بعد أن قال أردوغان كل سيئ عن مصر ونظامها، وهاجم الجيش المصري، يأتي مستشار أردوغان ياسين أقطاي ليحث على التواصل مع مصر وجيشها، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي تعود على سياسات أردوغان المتقلبة.

وقال مغردون إن وسائل الإعلام الروسية نشرت عددًا من الصور لنجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يقوم بمصافحة ومعانقة قيادات تنظيم داعش الإرهابي، حيث تربطهم علاقات وثيقة ببعضهم البعض بسبب الاتجار في قطاع النفط بالسوق السوداء مع الإرهابيين في سوريا.

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