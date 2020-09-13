غضب عملاء الأهلي كابيتال بسبب خلل تقني وقت التداول

واجه عملاء تطبيق الأهلي كابيتال في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، عطل تقني به، جعلهم لم يتمكنوا من استخدامه وإتمام عمليات التداول أو البيع أو الشراء، بجانب متابعة الأسهم في المحافظ، الأمر الذي أثار غضب المستخدمين مدشنين هاشتاج يحمل اسم الأهلي كابيتال، مصحوب بعدد من الصور التي توضح عجزهم عن الاستخدام.

وأاعرب المتداولون عن استيائهم من توقف البرنامج في وقت التداول وعدم قدرتهم على الدخول وإرسال أوامر البيع والشراء، حيث تظهر رسالة لهم مكتوب فيها "خطأ يرجى المحاولة مرة أخرى"، ومن بين تعليقاتهم الثائرة: "التطبيق معلق واحنا نخسر وموظفكم يقول كيف أقدر أخدمك.... لا تخدمني شغل تطبيقي".

وأضاف آخرون:"يعني صيانة وقت التداول فينكم يوم الجمعة والسبت.. حسبي الله ونعم الوكيل"، و"هذا الي يقهر.. ماحدا راح يعوضنا على الخساير"، وقال غيره:"هذا استهتار لو تم البيع راح اقاضيكم".

وتابع العملاء:"الأهلي كابيتال يعلق 10 دقايق.. نصف ساعة.. نقول مقبولة لكن منذ بداية التداول حتى الآن!"، وعن القلق من نتائج ذلك الخلل قال أحدهم:"تعطل شركات الوساطة في بعض البنوك عن تقديم خدمة البيع والشراء وتعديل الأوامر للاسهم يجعل البعض يضع يده على قلبه مما سيحدث في السوق!".

فيما اعتذر الحساب الرسمي لتطبيق الأهلي كابيتال عبر موقع "تويتر" على أحد العملاء وقال:"عزيزي العميل نظرآ

لوجود خلل خارج عن ارادتنا "الموقع / الهاتف الآلي" خارج الخدمة مؤقتا، وسيتم العمل على معالجة الخلل في اسرع وقت نعتذر عن ازعاجك و نتشرف بخدمتكم".

وبمنتهى الضيق أكد أحد العملاء أنه سيفكر بنقل المحفظة الخاصة به خاصة مع اقتراب نهاية المعاملات ولايزال الخلل موجودًا، وقال:" لازم أنقل المحفظة أو أصفي"، ليؤكد له الحساب فيما بعد أنه تم إصلاح الخلل التقني، مطالبًا منه محاولة الدخول مرة أخرى.

يذكر أن "الأهلي كابيتال"، يوفر عبر منصة التداول خدمات عدة، الهدف منها تسهيل عملية التداول ومساعدة المستثمرين في عملية التحليل والرصد، بجانب الخدمات التي تقدمها المنصة للعميل ومنها:

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. فرصة فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل.

. توفير جميع الرسوم البيانية الخاصة بكل سهم.

. إجراء عملية الشراء أو البيع بشكل مباشر وبخطوة واحدة.

. توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجرد الضغط عليه.