الكويت تسجل حالتي وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل حالتى وفاة، و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفيات إلى 560 حالة، وعدد المصابين إلى 94 ألفًا و764 حالة، وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كوفيد

19 جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف

العناية المركزة 94 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2739 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 674 ألفا و742 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.