تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 553 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94764 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 560 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السندلوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرىقيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 148 حالة في منطقة حولي الصحية و115 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و109 حالات في منطقة العاصمة الصحية و100 حالة في منطقة الفروانية الصحية و81 حالة في منطقة الجهراء الصحية.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية
وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2739 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 675742 فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
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