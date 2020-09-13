شكري ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، على عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الأحد في ختام مباحثاتهما التي عقدت بمقر وزارة الخارجية.
المصريين من أصل أرميني والذين أصبحوا جزءا لا يتجزأ ونفتخر به في المجتمع.
ورحب شكري بنظيره الأرميني الذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر مشيرا إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والارتباط العميق بين الشعبين، ووجود قطاع كبير من المواطنين
وأشار إلى أنه تم كذلك بحث جهود الدولتين لمكافحة فيروس كورونا وما تأكد من أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تتعدى الحدود الوطنية، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات والدعوة التي كانت موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة أرمينيا وسيتم تحديدها.
لتدعيم العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى وجود رؤية مشتركة حيال عدد من القضايا، وقال"إننا سنستمر في التنسيق الوثيق للتأكيد على الروابط التي تجمع بين البلدين.
وشدد شكري على وجود إرادة سياسية قوية
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأرمينى عن شكره لنظيره المصري على حسن الاستقبال في أول زيارة لمصر التي تعد الأولى له فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن العلاقات ممتدة بين أرمينيا ومصر والدول العربية.
وأكد أن مصر والدول العربية لعبوا دورا كبيرا فى استقبال آلاف الأرمينيين الذين فروا من الحرب وساهم الأرمن في تطوير المؤسسات، وهم ينتهزون كل الفرص للحفاظ على هويتهم ولكنهم يشعرون بالفخر بالهوية المصرية أيضا.
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