الثلاثاء.. ورشة عمل بالجامعة العربية حول مستقبل التنبؤ بالأزمات بعد تفشي كورونا

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة متابعة الأزمات" ورشة عمل بعد غد الثلاثاء، تحت عنوان "التنبؤ بمستقبل الأزمات.. بعد تفشي جائحة كورونا"، وذلك بالتعاون مع برنامج الحوار "2 " التابع للاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرحت الوزير مفوض سامية بيبرس مدير إدارة متابعة الأزمات بالجامعة العربية بأن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الأمانة العامة بتسليط الضوء على تداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية خاصة، وأن هذه الجائحة تعد أسوأ أزمة شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إذ تذكرنا بأزمة

الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.وأضافت بيبرس -في تصريحاتها اليوم الأحد- أن تداعيات هذه الأزمة انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على الدول العربية لاسيما دول الخليج العربي في ضوء التراجع غير المسبوق لأسعار النفط.وأشارت إلى أن الورشة ستعقد بمشاركة موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية من مختلف القطاعات حيث تتمثل أبرز أهدافها في تعزيز قدرات موظفي الأمانة العامة فيما يتعلق بالتنبؤ بمستقبل الأزمات وبصفة خاصة التنبؤ بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، كما تستهدف الورشة توفير منصة للحوار العربي الأوروبي في مجال نهج التفكير الاستراتيجي.وفي هذا الإطار، أوضحت بيبرس أن محاور الورشة ستركز على التوقعات التي تم طرحها حول مستقبل العالم منذ عام وكيف تغيرت هذه التوقعات المستقبلية في ضوء ما مر به العالم من تداعيات نجمت عن تفشي فيروس كورونا.وقالت بيبرس إنه في ضوء المؤشرات التي رصدتها التقارير الدولية فإنه من المرجح أن الشركات في المنطقة العربية ستتكبد خسائر فادحة في رأس المال السوقي تصل قيمتها إلى 420 مليار دولار بسبب جائحة كورونا وفق تقديرات "الاسكوا"، كما حذرت من أن تداعيات كورونا قد تلقي بأكثر من 8 ملايين شخص من سكان المنطقة العربية في براثن الفقر والجوع.