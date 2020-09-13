وزير الخارجية المصري: سياسات تركيا توسعية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان، الاحد، إن هناك تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا، مؤكدا أن “سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف شكري قائلا: “إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها”، مشيرا إلى أن “هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا”.

وشدد شكري، دعم القاهرة لكل الجهود الرامية للتوصل لحل للأزمة الليبية، مبينا دعم مصر للحوار “الليبي- الليبي” في المغرب.

Advertisements

وتابع قائلا: “نتمسك بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة ونؤكد على وحدة الأراضي الليبية واحترام القرارات الدولية”.

وبدوره قال وزير الخارجية الأرمني، زوهراب مناتساكانيان، إن “تركيا تنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان”.