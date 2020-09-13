كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس تعين سفيرا لدى ليبيا لأول مرة منذ عام 2014 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت السلطات التونسية، اليوم الأحد، سفيرا لها في العاصمة الليبية طرابلس لأول مرة منذ عام 2014، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قرارًا بتعيين الأسعد عجيلي سفيرًا في طرابلس.

وكانت وزارة الخارجية التونسية، نشرت على صفحتها في "فيسبوك" قائمة للتعيينات الجديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية

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ويذكر أن تونس، أغلقت سفارتها في طرابلس أوائل أكتوبر 2014، ثم قنصليتها العامة في يوليو 2015، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية واختطاف دبلوماسيين تونسيين.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب الرئيس التونسي، عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.

ويأتي ذلك في ظل إحراز تقدم ملموس في الأيام الأخيرة في المشاورات بين الفرقاء الليبيين الرامية إلى إطلاق تسوية سياسية في البلاد.