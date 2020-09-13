الصحة الفلسطينية: 12 حالة وفاة و811 إصابة كورونا جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 12 حالة وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و370 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة ماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، ومواطنان من محافظة نابلس (65 و85 عاما)، مواطنة 78 عاما من قلقيلية، مواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة، ومواطن من 46 عاما من غزة".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (110)، جنين (47)، أريحا والأغوار (14)، طوباس (13)، سلفيت (9)، طولكرم (27)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (82)، مدينة القدس (143)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (13)، محافظة سلفيت (17)، مدينة القدس (267)، قطاع غزة (60)، وأن نسبة التعافي من الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 37 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.