مصر تفتح باب التطوع في التجارب السريرية للقاح كورونا

الأحد 13 سبتمبر 2020

دشنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، موقعا إلكترونيا لاستقبال المتطوعين الراغبين في المشاركة بالتجارب السريرية للقاح كورونا الصيني، لبيان الشروط الواجب توافرها للتطوع في التجربة.



وكشفت وزارة الصحة أن المتطوعين سيمكنهم المشاركة من خلال 3 مراكز هي: الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد.

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وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، السبت، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية على لقاحين تطورهما بلادها قد دشنت، مشيرة إلى نتائج مطمئنة للقاحين، وأضافت أنه "في المرحلة الثالثة، كان المستهدف إجراء تجارب على 45 ألف شخص عالميا، منهم 6 آلاف في مصر".

ويشارك 35 ألف متطوع منهم مصريون وإماراتيون وأردنيون وبحرينيون، في التجارب السريرية التي دشنتها شركة"G42" ،مقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح الدكتور وليد عباس زاهر، المدير التنفيذي للأبحاث بشركة G42 الصحية والمسؤولة عن تطوير اللقاح بالتعاون مع شركة "ساينوفارم" والإشراف على الأبحاث الإكلينيكية في الدول العربية الأربع، أن مشاركة مصر تأتي كخطوة إيجابية وفعالة لنجاح الدراسة في المنطقة لدور مصر الرائد في مجال البحث الإكلينيكي والدراسات السريرية، حيث نجحت شركة G42 بتدشين الدراسة في ثلاث دول عربية (الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية) وإلحاق أكثر من ٣٥٠٠٠ متطوع حتى اليوم طبقاً للممارسات الجيدة للدراسات السريرية المطبقة عالمياً.