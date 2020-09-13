- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترصد 811 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدو12 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في بيان صحفي، أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 39327 إصابة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة وتعافى 27252 شخصاً من المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين ترصد 811 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.