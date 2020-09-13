شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان: إجمالي إصابات كورونا 89746 حالة والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي حالات كورونا المسجلة في عمان 89746 حالة، و780 حالة وفاة، وتعافي 83771 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%. وذكرت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن عدد المنومين خلال الـ ٣ أيام الماضية بلغ 52 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 470 حالة، والمنومين في العناية المركزة 161 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عُمان: إجمالي إصابات كورونا 89746 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.