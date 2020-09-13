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ارتفاع إصابات كورونا إلى 49ر6 مليون في أمريكا

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0% ليصل إجمالى الحالات إلى49ر6 مليون، حتى الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء .

وتجاوزت الزيادة على الصعيد الوطني متوسط الزيادة اليومية وهي 5ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية كاليفورنيا قد سجلت أعلى عدد من الحالات المؤكدة وهي 759 ألفا و398، بزيادة 5ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية "ويست فيرجينيا" زيادة 9ر2% في عدد الإصابات، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و.528

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 الماضية، حيث بلغ 105 أشخاص.

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