شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 49ر6 مليون في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وتجاوزت الزيادة على الصعيد الوطني متوسط الزيادة اليومية وهي 5ر0% خلال الأسبوع الماضي.
وكانت ولاية كاليفورنيا قد سجلت أعلى عدد من الحالات المؤكدة وهي 759 ألفا و398، بزيادة 5ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس.
وشهدت ولاية "ويست فيرجينيا" زيادة 9ر2% في عدد الإصابات، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و.528
وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 الماضية، حيث بلغ 105 أشخاص.
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