مغردون يطالبون بالقبض على أمل الأسمري بعد إسائتها للنبي محمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

الرياض - الخليج 365

طالب مغردون بالقبض على نجمة "سناب شات" السعودية أمل الأسمري.



ويتواصل تصدر اسم نجمة "سناب شات" السعودية أمل الأسمري حديث المغردين عبر موقع التدوين "تويتر" وسط مطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها بعد اسائتها للنبي محمد عليه السلام.

القصة بدأت حين نشرت الأسمري في وقت سابق مقطع فيديو تتحدث فيه عن قضية "إغلاق المحلات التجارية في وقت الصلاة" وأرفقته بتغريدة قالت فيها: "توقعت الصراحة مع 2020 بيلغي هالقرار لكن للاسف لا زالت هالمعاناة مستمرة وتعطيل مطالح الناس لأكثر من 4 ساعات يوميًا #اغلاق_المحلات_وقت _الصلاة".

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وتعلقيًا على التغريدة، أحدهم للأسمري قائلًا: "القرآن والسنة منعوا البيع وقت الصلاة وانتي معترضة" وهو ما دفعها للتغريد بكلمات مسيئة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مثيرة غضب واستياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر وسم "#امل_الاسمري_تسب_الرسول" طالب عدد من المغردين بمحاسبة أمل وفقًا للقانون السعودي الذي يُجرم الاساءة الى المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو تحسين المعصية والترغيب في ارتكابها أو الترويج لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

كما أشار عدد من المغردين الى أن الجريمة المعلوماتية تصل عقوبتها السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال سعودي.

وعبر الوسم المذكور، أعاد عدد من النشطاء نشر تغريدات "صادمة" كتبتها أمل في وقت سابق تكشف عن تشجيعها للتحرش بالأطفال (بيدوفيليا) والإساءة للقيادة السعودية