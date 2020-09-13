شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين ترصد 811 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدو12 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Advertisements

وأضافت في بيان صحفي، أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 39327 إصابة فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة وتعافى 27252 شخصاً من المرض.