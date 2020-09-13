العاصمة الموريتانية بدون ماء لأيام.. الرئيس يعتذر والحكومة تدعو الشركة المكلفة إلى إيجاد حل

تعيش عاصمة الجارة الجنوبية موريتانيا، منذ أيام، على وقع انقطاع المياه الصالحة للشرب، حيث أصبحت رحلة البحث عن شربة ماء وسط العاصمة مضنية، في ظل اعتذار الحكومة، وسعيها إلى إدخال شاحنات سقي إلى المدينة.

وفي السياق ذاته، دعا وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني، أحمد ولد محمد، نهاية الأسبوع الجاري، طاقم الشركة الوطنية للماء إلى عدم تكرار انقطاع المياه عن العاصمة نواكشوط، مطالبا بإيجاد حلول سريعة لمشاكل المياه، في مختلف أحياء العاصمة، ومشددا على ضرورة التعاطي مع شكاوى المواطنين “بجدية تامة”.

وكانت وزارة المياه الموريتانية قد قالت إن انقطاع المياه ناتج عن خلل في الكهرباء على مستوى سد منتالي، ما أدى إلى توقف محطات آفطوط الساحلي عن العمل.

وخلف انقطاع المياه عن العاصمة نواكشوط موجة غضب واسعة، أخرجت الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني للتعليق، حيث عبر عن أسفه على “انقطاع خدمة المياه عن مدينة انواكشوط”، واصفا إياها بأنها “خارجة عن الإرادة”.

وعبر ولد الشيخ الغزواني، في تغريدة نشرها على حسابه على “تويتر” عن شكر “المواطنين على تفهمهم لأسباب الانقطاع”، وتقديره “لكافة الجهات والقطاعات، التي واصلت العمل للتغلب على تلك الأعطاب، وهو ما تم لله الحمد”.