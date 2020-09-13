المغربية نورا فتحي حكم في مسابقة هندية شهيرة

انضمت الفنانة المغربية نورا فتحي إلى برنامج الواقع الشهير “أفضل راقص في الهند”، حيث عوضت الفنانة ماليكا أرورا لإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعوضت نورا فتحي أرورا في حلقة، يوم أمس السبت، ويرتقب أن تستمر في لجنة تحكيم البرنامج إلى غاية شفاء الفنانة، التي تخضع للحجر لمدة أسبوعين.

وقالت رانجيت ثاكور، منتج البرنامج الهندي الشهير: “في وقت سابق، شعرنا أنه لم يتبق الكثير من الوقت لاختيار عضو آخر، بعد علمنا بغياب أرورا، لكن لحسن الحظ نورا، التي حضرت كضيف خاص في حلقة سابقة، ستتدخل مرة أخرى هذا الأسبوع في البرنامج، لكن كعضو خاص في لجنة التحكيم. أنا ممتنة لأنها وافقت. ستعود ماليكا إلى العرض بعد تعافيها من COVID-19 “.

وتضم لجنة تحكيم برنامج الرقم ثلاثة حكام هم تيرينس لوي، وجيتا كابور، وماليكا أرورا، التي عوضتها المغربية نورا فتحي.