بعد إلغاء مهرجان الفيلم في مراكش بسبب كورونا.. إدارته تعلن إقامة نشاط افتراضي

أعلن مهرجان مراكش إلغاء دورته المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما فتحت إدارته الباب لتقديم مشاريع ورشات الأطلس، التي تقام في نسخة رقمية، بين 30 نونبر، و3 دجنبر المقبلين.

وأعلنت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، عن فتح باب الترشح لتقديم المشاريع فـي مرحلـة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج مـن قبل سينمائيي العالم العربي، والقارة الإفريقية، الذين يعملون على تطوير، أو إخراج فيلمهم الطويل الأول، أو الثاني أو الثالث.

وتقام النسخة الرقمية من ورشات الأطلس، ما بين 30 نونبر إلى 3 دجنبر 2020، مسبوقة بـ15 يوما للإستشارات الفردية حول المشاريع المختارة.

وتعتبر ورشات الأطلس برنامجا للصناعـة السـينمائية، ولتطوير المواهب، أطلقه المهرجان الدولي للفيلـم بمراكـش فـي إطار دورة 2018، وبشراكة مـع منصة Netflix، بهدف مواكبة جيل جديد من السـينمائيين مـن المغـرب، والعالم العربي، وإفريقـا، وخلق منصة للقاء وللتبادل بيـن المهنيين الدوليين، والمواهـب المحلية.