فاطمة وشاي: الذعر والهلع يجتحان كل مكان.. أين نحن من الأمان؟

عبرت الفنانة المغربية، فاطمة وشاي، عن شعورها بغياب الأمان، في ظل الأحداث، التي يعيشها المجتمع المغربي، في الوقت الحالي.
ودونت وشاي من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صباح اليوم الأحد، منشورا قالت فيه: “الذعر والهلع يجتاحان كل مكان.. فمن هنا الفيروس يحصد العديد من الأرواح.. ومن هناك الإرهاب، والإغتصاب، والقتل، والاختطاف”.
وأضافت وشاي في ختام تدوينتها: ” فإلى أين ياوطني؟ أين نحن من الأمان؟”.
ويأتي تعليق وشاي، بعد واقعة اختطاف، واغتصاب، وقتل الطفل عدنان، التي هزت مشاعر المغاربة، وبعد توقيف أشخاص مشتبه في انضمامهم إلى تنظيم الدولة الإرهابي، وفي سياق ارتفاع حالات كورونا في المغرب.
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