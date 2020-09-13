النقب: قتيلان في حادث طرق على شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شابان عربيان في العشرينيات من عمريهما مصرعهما، متأثرين بجراحهما الخطيرة إثر تعرضهما لحادث طرق على شارع 6 بالقرب من قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.
وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خصوصية لتستقر في قارعة الشارع، دون معرفة الأسباب بعد.
وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية لأربعة مصابين من جراء الحادث، بيد أنه جرى إقرار وفاة اثنين منهما بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهما.
فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالمتوسطة وهما شاب (18 عاما) يعاني من جراح في منطقتي الصدر والرأس وآخر (20 عاما) يعاني من جراح في منطقة الصدر.
وأحيل المصابان على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.
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