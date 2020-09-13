مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وفقا لما ذكره وكيل اللاعبين والصديق المقرب للأول، شجاك سوارت.

وقال سوارت وهو وكيل دوني فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، خلال تصريحاته لموقع "voetbalzone" الهولندي "أعرف أن كومان يريد صلاح، والنجم المصري يرغب في الرحيل".

وبالضغط عليه لمعرفة مصدر معلوماته، أجاب "لا أستطيع، ولن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني هذا ما أعرفه".

وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل صلاح عن صفوف الريدز وخوض تجربة جديدة، لا سيما بعدما نجح في حصد لقب البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك صلاح بقميص ليفربول في 154 مباراة، وسجل 97 هدفًا، منها ثلاثية "هاتريك" أمس السبت في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية للبريمييرليغ.