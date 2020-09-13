انخفاض صادرات النفط الإيرانيّة إلى 20 مليون دولار آخر 8 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت عائدات صادرات النفط في إيران من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة، وفقا لأقوال الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

ولفت في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، أن بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم.

وأضاف أنه بينما كانت فيه عائدات إيران النفطية 120 مليار دولار عام 2011، انخفضت إلى 20 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها المجتمع الإيراني.

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وشدد روحاني على زيادة التركيز على الإنتاج المحلي في بلاده، مبينا في الوقت ذاته أن مواصلة العيش صعبة للغاية بدون إقامة علاقات مع دول العالم.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من انهيار بفعل العقوبات الأميركية على طهران، زادت وتيرته مؤخرا جراء وباء كورونا.

وتسببت العقوبات الأميركية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ3.85 ملايين قبل العقوبات وفق بيانات "أوبك"، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا.

وقلصت العقوبات حجم الاقتصاد المحلي في إيران، نتيجة عقوبات على صادرات عدد من الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.