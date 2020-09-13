صحيفة تكشف عن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي

الأحد 13 سبتمبر 2020

قالت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها بعنوان "أبوظبي.. إلهام لا ينتهي" ان أبوظبي مدينة تستبق المستقبل عبر صناعته، وعاصمة وطن بات ملهماً للإنسانية، وهي لا تتوقف عن تقديم الملاحم في بناء الإنسان، ليكون الكل شركاء في نيل شرف المساهمة بمسيرتها نحو أعلى قمم المجد، وتحرص في ظل توجيهات ومبادرات واستراتيجيات القيادة الرشيدة على تعزيز مكانتها على الصعد كافة، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم النموذج الأكمل للتمكين والإبداع في فن صناعة الحياة، و تمكين الإنسان الذي يقوم بدوره كما يجب، حيث لأصحاب الهمم ما لغيرهم عبر جعلهم شركاء في مسيرة التنمية.



و أضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد"، ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخلال إطلاق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي 2020-2024، أكد الدعم الدائم واللامتناهي لأصحاب الهمم بقوله:"التزامنا مستمر بتمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.. مجتمعنا متلاحم ومتماسك تتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم".

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و تابعت ان الاستراتيجية تأكيد جديد من قيادتنا الرشيدة أن الفرص للجميع ليرسخوا مكانتهم في صناعة إنجازات الوطن، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول لأصحاب الهمم: "أنتم عنصر أساسي في مسيرة التنمية والإنجازات.. نعمل معكم لجعل أبوظبي مدينة رائدة في دمجكم وتمكينكم ضمن استراتيجية متكاملة وفرص مبتكرة لتعزيز دوركم في بناء مجتمعكم وتطوره".

و أكدت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها ان الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، تؤكد التزام دولة الإمارات بدعم كافة أفراد المجتمع ليقوموا بدورهم في عملية البناء الشامل ضمن الخطط الكبرى التي تعمل لمستقبل الوطن وأجياله عبر مبادرات متفردة كفيلة بتقديم الدروس والعِبر للعالم أجمع، وهي مرحلة متقدمة نحو مزيد من دمج أصحاب الهمم وتمكينهم من القيام بدورهم الكامل كشركاء رئيسيين في نهضة وطن لا تعرف الحدود