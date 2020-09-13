واشنطن تندد بـإجراءات بكين ضد الدبلوماسيين الأميركيين

الأحد 13 سبتمبر 2020

وصفت الولايات المتحدة قرار بكين فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لدى الصين بأنه "تصعيد" بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.



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وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف هويته إن قرار بكين هو "تصعيد"وتحدث عن استهداف ممثل الولايات المتحدة في هونف كونغ و"المطلب الجديد بتقديم إخطار مسبق لتجمع المواطنين الأميركيين وأسرهم العاملين في المنظمات الدولية في الصين".

وأضاف المتحدث "أصبحت متطلبات الإخطار تشمل الآن مواطنين أميركيين لا يتبعون للحكومة الأميركية. نحن لم يكن لنا مثل هذا المطلب إزاء مواطني الصين".