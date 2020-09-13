شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروس تعتقل 114 شخصا وسط الاستعداد لمظاهرات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية اليوم الأحد، أن القوات اعتقلت 114 متظاهرا حتى الآن في عطلة نهاية الأسبوع، حتى مع وعد المعارضة بيوم جديد من الاحتجاجات.

وقالت الوزارة إن 87 شخصا من هؤلاء الذين اعتقلوا أمس السبت ما زالوا بالفعل في الحبس.

وهزت الاحتجاجات الدولة منذ خمسة أسابيع حتى الآن، منذ أن رفضت قطاعات كبيرة من السكان تصديق نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي قالت السلطات إنها أعطت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أكثر من 80% من الأصوات.

وحكم لوكاشينكو البلاد لأكثر من ربع قرن، وكثيرا ما يشار إليه على أنه آخر دكتاتور في أوروبا.

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وقالت منظمة فياسنا لحقوق الإنسان إن العديد من المعتقلين الجدد كانوا من النساء، وأنه تم تسجيل أعمال عنف أثناء الاحتجاز.

واعتاد المتظاهرون في الأسابيع الأخيرة على السماح للنساء بأن يمثلن وجهة المظاهرات، على أمل أن تكون السلطات أقل وحشية تجاههن.

ومن المقرر أن تبدأ مسيرات اليوم الأحد الساعة 1100 تقريبا بتوقيت جرينتش. وتشهد الشوارع بالفعل وجودا أمنيا كبيرا .