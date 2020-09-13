شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 33 مطلوباً في البصرة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت القوات الأمنية في محافظة البصرة، من إلقاء القبض على 33 مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة والعثور على كدس للعتاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم الأحد، أن " القوات الأمنية في محافظة البصرة وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على 33 مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة واثنين من الجنسية الآسيوية مخالفين للإقامة”.

وأضاف البيان أن "القوات عثرت أيضا على كدس عتاد في منطقة المحياة و3 رمانات قاذفة عيار 40 ملم ضد الدروع و5 رمانات قاذفة عيار 40 ملم ضد الأشخاص و8 حشوات دافعة لرمانة القاذفة عيار 40ملم ورمانتين دفاعيتين وقاعدة أحادية عيار 12/7 ملم وشريط أحادية عيار 12/7 ملم سعة 60 أطلاقة مملوءة، وتم التعامل مع المواد المضبوطة والملقى القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.