شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 640 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 79,489 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة،، مشيرة إلى شفاء 468 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 69,451 حالة.

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