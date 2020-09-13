شكرا لقرائتكم خبر عن 463 إصابة جديدة بكورونا في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 33.021 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 756 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 26.760 حالة.

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