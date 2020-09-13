مظاهرات المليشيات تحاصر مقر السراج.. السلاح يحكم طرابلس

تظاهر عناصر مليشيات تهمين على طرابلس أمام المقر الرئاسي في العاصمة الليبية احتجاجا على قرارات فايز السراج رئيس الحكومة غير الدستورية بتعيين قيادات من مدن أخرى في مناصب سيادية وعليا بالدولة.

ويعترض المحتجون على تعيين عماد الطرابلسي في منصب نائب رئيس الاستخبارات الليبية، ومحمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام.

ويحكم السراج في الغرب الليبي معتمدا على قوة مليشيات إرهابية ودعم تركي، وسط غضب شعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وتحرك المليشيات ضد السراج يأتي على ما يبدو بإيعاز من تنظيم الإخوان الإرهابي الذي أعلن صراحة رفضه لقرارات السراج.

وهاجم عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، السراج، لاتخاذه قرارا بتكليف بعيو رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، ودعا لعقد اجتماع عاجل لإعادة النظر في القرار وتبعاته على قطاع الإعلام والرأي العام.

كما أبدى الناشط والمحلل السياسي الموالي لحكومة السراج والقيادي الإخواني محمد الهنقاري، اعتراضه على القرار.

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وأكد الهنقاري في مقابلة تليفزيونية أن السراج يُعاني من اضطرابات نفسيه ويجب الحجر عليه واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وأن القرارات القادمة ربما تكون أسوأ من هذا القرار، على حد قوله.





وفي المقابل أعلنت القيادية الإخوانية الليبية آمنة مطير عضو مجلس الدولة عن حزب العدالة والبناء ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي، عن رفضها لقرار بتعيين الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق غير الدستورية.

ويثير تعيين للطرابلسي -الوارد اسمه في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، بالتورط في تهريب الوقود 2017 - في هذا المنصب البارز الشكوك حول بسط السراج سيطرته على المناصب الأمنية الرفيعة في مواجهة نفوذ وزير داخليته فتحي باشأغا، بحسب محللين ونشطاء ليبيون، في حين يرى آخرون أن السراج يبعد الطرابلسي وباشأغا عن بعضهما تجنبا للصدام.

ويأتي قرار السراج بتعيين الطرابلسي ضمن توزيع حصص المليشيات في المناصب الرسمية للدولة خاصة أن قوّات الطرابلسي هي التي حاولت إقامة توازن مسلح أمام مليشيات مصراتة التي جالت في طرابلس لإجبار السراج على إعادة باشأغا لمنصبه وزيرا للداخلية بعد توقيفه عن العمل.

وأجبر السراج في وقت سابق على إعادة وزير الداخلية الذي أقاله على خلفية قمع مظاهرات شعبية ضد حكومته بسبب تردي الوضع الاقتصادي والأمني.