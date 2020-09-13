فرماجو يرضخ للولايات ويشارك في مؤتمر الانتخابات

اتخذ الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الأحد، خطوة للوراء بلقائه رؤساء الولايات الإقليمية الـ5 وعمدة بلدية العاصمة في مؤتمر مقديشو للحوار حول الانتخابات، التي سعى كثيراً لتأجيلها في وقت سابق.



وانطلقت فعاليات مؤتمر مقديشو للحوار بمشاركة رؤساء ولايات غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور، وجنوب غرب الصومال عبدالعزيز حسن محمد، وجوبلاند أحمد محمد إسلام، وهيرشبيلي محمد عبدي واري، وبونتلاند سعيد عبدالله دني، ومحافظ إقليم بنادر عمدة مقديشو عمر محمد محمود .

وبحسب بيان للرئاسة الصومالية فإن مؤتمر مقديشو يستهدف التوصل إلى صيغة توافقية لإجراء الانتخابات في موعدها، عبر وضع اللمسات الأخيرة على مخرجات مؤتمر "طوسمريب 3" الذي انعقد في عاصمة ولاية غلمدغ وسط البلاد في الفترة ما بين 15-19 أغسطس/آب الماضي بدون مشاركة ولايتي جوبلاند وبونتلاند.

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وخلال مؤتمر "طوسمريب 3"، توصل المشاركون فيه إلى إجراء الانتخابات في موعدها عبر الاقتراع غير المباشر العشائري وعدم تمديد فترة المؤسسات الدستورية الرئاسة والبرلمان .

ولم يتسن الوقوف على نتائج المؤتمر الذي لا زالت فعالياته مستمرة.

وهيمنت خلافات عميقة على ملف الانتخابات الصومالية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية بين طرف متمسك للاقتراع المباشر الذي يقضي بتمديد فترة بقاء فرماجو في الحكم لعام واحد على الأقل وبين معارض يريد إجراءها عبر الاقتراع غير المباشر وعقدها في موعدها المقرر.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الصومالية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حيث تنتهي فترة البرلمان الفيدرالي بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 من ديسمبر/كانون الأول المقبل أما الرئاسية في 8 من فبراير/شباط من عام 2021 .