مباحثات عسكرية سعودية إماراتية يتصدرها دعم الجيش اليمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت العمليات العسكرية الداعمة للجيش اليمني حضوراً قوياً على مائدة المباحثات العسكرية السعودية الإماراتية في الرياض قبل ساعات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن لقاءً جمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف بالسعودية الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ونائب القائد المشترك لعمليات رياح الغرب قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان سير العمليات العسكرية لدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة المبذولة في العمليات الجارية لقوات التحالف.

واللقاء السعودي- الإماراتي يمثل إحدى أدوات التنسيق المستمر مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.





واستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، بعدة غارات جوية ثكنات ومواقع مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.

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وشملت الغارات جبل الصمع بمديرية أرحب شمالي العاصمة، وقاعدة الديلمي العسكرية بجانب مطار صنعاء الدولي، إلى جانب استهداف مواقع بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة.

وأسفر القصف عن تدمير 4 طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية.





والجمعة، حققت قوات الجيش اليمني انتصارات جديدة في معاقل المليشيا الحوثية بمحافظتي صعدة والجوف، فيما أعلنت الحكومة الشرعية أن دعم جبهات القتال ضد الانقلابيين كانت وستظل أولوية قصوى بالنسبة لها بهدف استعادة الدولة لإجهاض المشروع الإيراني.

وكان الجيش الوطني، قد أعلن في وقت سابق الخميس، مقتل 40 عنصرا حوثيا وإصابة العشرات في كمين محكم بجبهة "ماهلية" جنوب محافظة مأرب، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة للجيش والمقاومة إلى تخوم البيضاء.