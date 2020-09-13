شكري: مصر تدخلت في الأزمة الليبية لتثبيت الوضع العسكري المزيد

جددت مصر موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدة أن تدخلها هناك لـ"تثبيت الوضع العسكري"، مطالبة تركيا بالتوقف عن تصرفاتها التوسعية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان في القاهرة.

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وقال شكري خلال المؤتمر إن "تدخل مصر في الأزمة الليبية كان لتثبيت الوضع العسكري".

وأكد دعم بلاده "جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية".

واعتبر أن تصرفات تركيا تعكس سياسات توسعية تزعزع الاستقرار في المنطقة.