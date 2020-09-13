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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تجدد دعوتها لحل سياسي بليبيا وتطالب تركيا بإيقاف سلوكها التوسعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
جددت مصر موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدة أن تدخلها هناك لـ"تثبيت الوضع العسكري"، مطالبة تركيا بالتوقف عن تصرفاتها التوسعية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان في القاهرة.
وقال شكري خلال المؤتمر إن "تدخل مصر في الأزمة الليبية كان لتثبيت الوضع العسكري".
وأكد على دعم بلاده "جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية".
واعتبر أن تصرفات تركيا تعكس سياسات توسعية تزعزع الاستقرار في المنطقة.
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