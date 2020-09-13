شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، وبقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.



وتهدف الاستراتيجية إلى جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

تضمنت الاستراتيجية 5 أهداف رئيسية هي: بناء ثقافة المجتمع المبني على المنظور الحقوقي لأصحاب الهمم، وتفعيل دور أصحاب الهمم وأسرهم وتمكينهم من خلال إشراكهم في عملية التحول نحو مجتمع دامج، وخلق بيئة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في جميع مراحل الحياة، وضمان تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية في القطاع الحكومي والخاص وتطوير إطار تنمية اجتماعية مستدامة وقائمة على البيانات والأدلة لأصحاب الهمم وأسرهم.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "أطلقنا اليوم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم .. التزامنا مستمر نحو تمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم"، مؤكدا أن "مجتمعنا متلاحم ومتماسك يتساوى جميع فئاته في الاهتمام و الدعم".

من جانبه قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي خطوة أساسية نحو مزيد من الدمج والتمكين لهذه الفئة الأساسية في المجتمع بهدف إطلاق كامل طاقاتها حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من مسيرة التنمية، وتحقق مزيدا من التميز والإنجازات".

ووصف الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إطلاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية أبوظبي الشاملة لأصحاب الهمم 2020 – 2024، بأنها "خطوة نوعية متميزة تظهر بجلاء حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بتمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم، وتحقيق طموحاتهم في مجتمعنا المتلاحم والمتماسك الذي يتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم".

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم هي منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تضمن تمكينهم وتعزز إسهاماتهم ودورهم الأساسي في مسيرة التنمية.

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وأشار إلى تنفيذ 30 مبادرة خلال 5 سنوات لتوفير بيئة مناسبة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للحقوق والخدمات والفرص في الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والتمويل، والابتكار لتكون أبوظبي المدينة الرائدة على مستوى العالم في تمكين أصحاب الهمم.

تغطي الاستراتيجية جميع المراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب الهمم وتشمل أهم المجالات مثل الصحة والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيه والسياحية.

كما أنها تركز على الوصول الشامل والبيئة المؤهلة من حيث المباني والمرافق والمواصلات والمساكن وغيرها كالمعلومات والخدمات.

وتطرقت الاستراتيجية أيضا إلى الممكنات الرئيسية كجودة الخدمات والتمويل المستدام وذلك بهدف تحقيق رسالة دعم أصحاب الهمم وأسرهم في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

واعتمدت الاستراتيجية مبادئ توجيهية أساسية تتماشى مع ما جاء في " اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " وذلك عبر اعتماد المنظور الداعم لحقوق أصحاب الهمم والمنظور الاجتماعي للإعاقة الذي يؤكد أن الإعاقة ليست كامنة في الفرد من أصحاب الهمم وإنما هي نتيجة العوائق البيئية و السلوكية والتواصلية والتنظيمية المؤسساتية الموجودة في المجتمع والتي يصادفها الفرد من أصحاب الهمم.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال 6 فرق عمل وهي فريق عمل محور " الصحة والتأهيل " بقيادة دائرة الصحة، فريق عمل محور "التعليم" بقيادة دائرة التعليم والمعرفة، فريق عمل محور "التوظيف" بقيادة هيئة الموارد البشرية، فريق عمل محور "الرعاية الاجتماعية" بقيادة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فريق عمل محور "الوصول الشامل" بقيادة دائرة البلديات والنقل وفريق عمل محور "الممكنات" بقيادة دائرة تنمية المجتمع على أن يتضمن كل فريق عمل جهات حكومية محلية واتحادية معنية، وجهات ممثلة للقطاع الخاص، وتمثيلا من القطاع الثالث من خلال جمعيات أصحاب الهمم إلى جانب عدد من أصحاب الهمم وأسرهم.

وستعمل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إضافة الى دورها في قيادة تنفيذ المبادرات التحولية في محور الممكنات، على تقديم الدعم اللازم لجميع فرق العمل، وضمان التنسيق والتكاملية ما بين المحاور والإشراف العام على الأداء العام لتوجيه تنفيذ الاستراتيجية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المرجوة.

فيما تتواءم استراتيجية أصحاب الهمم مع خطة القطاع الاجتماعي 2030 التي ترتكز على 3 تطلعات أساسية وهي مستوى معيشة لائق لجميع أفراد المجتمع، عبر توفير مسكن ملائم للجميع وحياة كريمة لجميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي بمختلف ظروفهم ومراحل حياتهم وإلى جانب التطلع الثاني، أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، والذي يهدف إلى تفعيل دور جميع أفراد المجتمع، وجعل الأطفال والشباب يشعرون بالسعادة والأمان، وتمكين أصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم، وحياة محترمة ونشطة ومفعلة لكبار السن ومجتمع متلاحم مبني على التسامح واحترام الآخر، ويتضمن التطلع الثالث، مجتمعا نشطا و مسؤولا عبر جعل الأفراد يشاركون بفاعلية في خدمة المجتمع، وجعلهم نشطين يتمتعون بثقافة الصحة البدنية.