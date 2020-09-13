صحيفة إماراتية تتحدث عن الاهتمام بأصحاب الهمم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، يحظى جميع أبناء الوطن بالقدر نفسه من الاهتمام والرعاية من جانب القيادة الحكيمة، لذلك فإن مجتمعنا دوماً متلاحم ومتماسك. وفي القلب منه يحظى أصحاب الهمم، برعاية كريمة من أجل تمكينهم ومساعدتهم على الحياة بصورة طبيعية في مجتمع يمنحهم كل الفرص لتحقيق طموحاتهم والاستفادة من قدراتهم.. وفي هذا السياق تأتي الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. والاستراتيجية الجديدة تمثل نقلة مجتمعية نوعية لأنها ستعزز من مكانة أبوظبي كمدينة رائدة على مستوى العالم، ينعم فيها أصحاب الهمم بأفضل مستوى ممكن للدمج والتمكين.

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و أضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365"، ان تحقق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم من خلال منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التي تضمن لأصحاب الهمم وأسرهم فرصة الوصول المتكافئ والشامل لجميع الخدمات، بما يعني الوصول اليسير للمباني والمرافق والمواصلات والمساكن والمعلومات، والتمتع بكل الحقوق المتاحة في المجتمع على مدى سنوات العمر، في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم وفرص العمل والتمويل، عبر 30 مبادرة سيتم تنفيذها على مدى 5 سنوات.

و أكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها انه يترتب على ذلك، استثمار كل القدرات والإمكانات والطاقات التي يملكها أصحاب الهمم في إطار مسيرة التنمية، بما يجعلهم طرفاً رئيسياً ومساهماً في النمو والازدهار.