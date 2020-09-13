نتنياهو: اتفاق السلام مع البحرين سيتيح تسيير رحلات طيران مباشرة من إسرائيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إن السلام مع الإمارات والبحرين سيكون سلاما اقتصاديا علاوة على السلام السياسي.



وأضاف، أن اتفاق السلام مع البحرين سيتيح تسيير رحلات طيران مباشرة من إسرائيل.

وأعلنت البحرين، يوم أمس الأول، عن إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد أيام من قيام الإمارات بالخطوة ذاتها.

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