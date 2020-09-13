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فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف و500 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف و500 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فرنسا عن تسجيل رقم قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس وهو عشرة آلاف و561 في غضون 24 ساعة طبقاً لما ذكرته هيئة الصحة العامة الفرنسية.

 

يأتي هذا الرقم بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس من أن الوضع آخذ في التدهور وناشد المواطنين الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بشكل صارم.

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وتشهد فرنسا زيادة حادة في حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن ظلت عند مستوى منخفض، خلال معظم الصيف، في أعقاب إغلاق صارم استمر 55 يوماً، من 17 مارس حتى 11 مايو الماضيين.

 

 

وتعد فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الوباء، حيث بلغ إجمالي الوفيات 30 ألفاً و910 حتى أمس السبت.

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