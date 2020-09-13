"إمارات"العطاء" تدشن المرحلة التشغيلية للمستشفى الميداني لعلاج المتضررين في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت «إمارات العطاء» المرحلة التشغيلية التجريبية للمستشفى الإماراتي السوداني الميداني المتنقل في منطقة التمنيات شمال مدينة الخرطوم بحري بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقاية تطوعية بإشراف أطباء من الإمارات والسودان من المتطوعون في برنامج القيادات الانسانية العربية الشابة وتحت شعار على خطى زايد بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وبالشراكة مع المركز السوداني للتطوع ومؤسسة دواء بلا حدود بهدف التخفيف من معاناه المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن.



وثمن أهالي منطقة التمنيات شمال مدينة الخرطوم بحري بمستوى الخدمات التطوعية الصحية للفرق الطبية الإماراتية والسودانية والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى من النساء والأطفال وكبار السن، وأشادوا بجهود دولة الامارات والسودان في مجالات العمل الإنساني.

وأكد عصام العجمي المدير التنفيذي لمبادرة امارات العطاء أن الفرق الطبية التطوعية الإمارتية السودانية تطوعت للعمل في المستشفى الميداني بهدف تقديم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية وقائية للمتضررين من جراء الفيضانات في بادرة إنسانية تعزز التعاون بين الأطباء الشباب من البلدين الشقيقين وتحفز العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية الإماراتية والسودانية.

وأكد يوسف عبدالله اليتيم رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر أن المستشفى الميداني الاماراتي السوداني التطوعي وعياداتها المتحركة تعمل في محطتها الحالية في القرى السودانية ضمن حملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية انسجاما مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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وقال إن الفريق الاماراتي السوداني الطبي التطوعي استطاع من الوصول برسالته الإنسانية من خلال خدماته التطوعية التي استفاد منها المئات في اليوم التشغيلي التجريبي الأول ونجح في استقطاب أفضل الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية، ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المتضررين من جراء الفيضانات وزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية.

وأوضح سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري ان افتتاح المستشفى الميداني التطوعي جاء بمبادرة مشتركة مع مؤسسات صحية وإنسانية وخيرية إماراتية سودانية في نموذج مبتكر للعمل المشترك لتنبي مبادرات مبتكرة للأطباء وتمكينهم من خدمه مجتمعاتهم.

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس امارات العطاء رئيس أطباء الإمارات إن المستشفى الميداني يقدم خدمات تخصصية تطوعية لمختلف فئات المجتمع، وخلال اليوم الاول من افتتاحه استقبل 500 مريض، وقدم حلولا واقعية عملية لمشاكل صحية يعاني منها النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن هناك أربع فرق تشرف على العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني وهي فرق تشخيصية وعلاجية ووقائية وتدريبية لبناء القدرات للكوادر المحلية لتتولى مهام إدارة العيادات والمستشفيات الميدانية مستقبلا.

من جانبه، ثمن الدكتور عمر المبارك رئيس أطباء السودان الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبجهود المؤسسات الاماراتية والسودانية التطوعية الداعمة للكوادر الطبية والتي ومكنتها من خدمة المتضررين وعلاجهم مجانا.

وأضاف سيتم فتح باب التطوع للأطباء للمشاركة في العمل التطوعي في المستشفى الميداني والذي سيقدم حلولا واقعية ميدانية للتخفيف من معاناه المرضى من خلال العمل في وحدات تخصصية ميدانية وحافلات طبية متحركة وعيادات متنقلة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وفق أفضل المعايير.