شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسجل 128 حالة وفاة و 2089 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 402 ألف حالة، بعد تسجيل 2089 إصابة جديدة.

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وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 23 ألفا و157 حالة، بعد تسجيل 128 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين تجاوز 346 ألفا.