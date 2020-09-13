شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا المؤكدة في إيران تتجاوز 400 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيران زاد 2089 ليصل إلى 402029 مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.



وأضافت المتحدثة سيما سادات لاري أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

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