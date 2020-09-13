شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع بين بين الإنتاج الحربى وشركة كويتية للمدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع اليوم الأحد، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلي شركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية. يتناول اللقاء الذى يتم عبر الفيديو كونفرانس مستجدات التعاون وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في نوفمبر 2019. Advertisements

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